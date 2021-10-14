Принцессе разрешили выйти замуж за женщину и стать королевой

В Нидерландах принцессе разрешили не отрекаться от престола после однополого брака

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что наследнице нидерландского престола принцессе Катарине-Амалии разрешат стать королевой даже в том случае, если она выйдет замуж за женщину. Об этом сообщает Reuters.

Обсуждение порядка престолонаследия в Нидерландах началось после выхода книги, утверждавшей, что в случае однополого брака монарху придется сложить полномочия. Премьер-министр вмешался в дискуссию по требованию парламентариев, желавших прояснить официальную позицию по этому вопросу.

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По словам Рютте, кабинет министров не видит причины, которая может заставить монарха или его наследников отречься от престола в случае брака с человеком того же пола. Сложнее определить, смогут ли наследовать корону дети однополой королевской четы, которые были усыновлены или появились на свет в результате искусственного оплодотворения. Решением этой проблемы премьер-министр предложил заняться после того, как она возникнет.

Принцессе Катарине-Амалии 17 лет, она старшая дочь короля Нидерландов Виллема Александра и первая в очередности наследования нидерландского престола. О ее личной жизни ничего не известно. В следующем году принцесса собирается поступить в университет и уже отказалась от королевского пособия, которое она могла бы получать во время обучения.

В Нидерландах с 2001 года разрешены однополые браки. Прежде чем жениться или выйти замуж, королевские особы обязаны получить разрешение нидерландского парламента. Унаследовать престол, согласно конституции Нидерландов, может лишь законный потомок монарха.

В 2012 году сообщалось, что мать Катарины-Амалии принцесса Нидерландов Максима приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама. Чтобы не замерзнуть, она надела гидрокостюм.