У японской принцессы накануне свадьбы диагностировали психическое заболевание

Императорский двор Японии накануне свадьбы принцессы Мако с ее бывшим однокурсником, американским юристом Кэи Комуро, который является простолюдином, сообщил, что у нее диагностировали психическое заболевание. У нее обнаружилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщило издание People.

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Брак данной пары вызвал неоднозначную реакцию и споры в японском обществе, поскольку после их свадьбы девушка лишится титула принцессы и планирует навсегда покинуть страну. Также, Мако станет первой женщиной из императорской семьи в послевоенной истории Японии, которая не получит традиционной выплаты в 150 миллионов йен (98,3 миллиона рублей) после того, как выйдет замуж за простолюдина.

28-летняя принцесса Мако — старшая племянница правящего императора Нарухито и императрицы Масако. Она познакомилась с Комуро в 2012 году, когда училась в Международном христианском университете в Токио. Известно, что ее жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией.

Ранее была названа дата свадьбы принцессы Мако и Кэи Комуро. Брак будет заключен 26 октября через четыре года после помолвки.