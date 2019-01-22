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Жених японской принцессы объяснил слухи о многомиллионных долгах

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Жених японской принцессы опроверг слухи о многомиллионных долгах, из-за которых якобы пришлось отложить свадьбу. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Старшая внучка императора Японии Мако Акисино планировала заключить брак с Кэи Комуро осенью 2018 года, однако в феврале пара объявила, что для подготовки к свадьбе понадобится больше времени. Церемонию перенесли на конец 2020 года. В японской прессе утверждалось, что истинная причина задержки — невыплаченный долг матери жениха.

Комуро заявил, что денежный спор давно исчерпан. Он рассказал, что в 2012 году его мать рассталась с мужчиной, с которым была помолвлена. Через год тот потребовал вернуть 4 миллиона иен (2,4 миллиона рублей), взятые у него за время помолвки. Женщина объяснила, что у нее нет таких денег. С тех пор вопрос о долге не поднимался.

В сентябре 2017-го Акисино и Комуро объявили о помолвке. Они познакомились в 2012 году, когда учились в Международном христианском университете в Токио. Известно, что Комуро увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. В декабре 2013-го он сделал принцессе предложение. Несмотря на то что после свадьбы с ним девушка лишится титула, она согласилась. Императорская семья одобрила ее выбор.

В октябре 2018 года сообщалось, что японская принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница императора Японии Акихито, вышла замуж за простолюдина Кея Мория. После свадьбы она также потеряла свой титул.

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