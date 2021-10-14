Мужчина за сутки выпил в 51 пабе и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Великобритании попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как посетил за сутки наибольшее количество пабов, сообщает BBC News.

48-летний Мэтт Эллис (Matt Ellis) обнаружил, что в Книге Гиннесса отсутствуют записи о рекордах по количеству посещенных за сутки пабов. Представители организации предложили ему для установления рекорда посетить не менее 50 заведений за день. В каждом пабе он был обязан выпить как минимум 125 миллилитров любого напитка.

При подготовке к установлению рекорда мужчина сумел проложить короткие маршруты до необходимых заведений, а также убедился, что в каждом из них не против выполнения подобных заданий. Кроме того, его постоянно снимали на камеру, чтобы доказать, что он действительно посетил заведение, приобрел напиток и полностью его выпил. Также в каждом заведении были два независимых свидетеля. В итоге ему удалось зайти в 51 паб за сутки: он пил пиво, апельсиновый сок, вино, газированную воду и другие напитки.

Мужчина признался, что установление рекорда далось ему с большим трудом и заявил, что не будет пытаться повторить подобное. По его словам, проблема заключалась не в ограниченном времени, а в количестве жидкости, которую нужно было выпить. «Один раз у меня был перерыв на обед, но я просто не смог ничего съесть. Кроме того, мне приходилось очень часто ходить в туалет», — рассказал Эллис.

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