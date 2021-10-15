Россиян начнут кормить съедобными бактериями

В России к 2023 году хотят создать лабораторию по разведению съедобных бактерий и микроорганизмов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Целью выращивания штаммов бактерий и микроорганизмов может быть укрепление здоровья и лечение россиян. В настоящее время уже ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза.

Чарный уточнил, что первый подобный научный центр появится в Вологодской области. Предполагается, что комплекс будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, а также производить опытно-промышленные установки. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 200 миллионов рублей. Всего в стране следует открыть как минимум 10 таких специализированных центров, добавил технолог.

Ранее Чарный заявил, что в ближайшие 15 лет в России появится еда, способная избавить от депрессии и улучшить психоэмоциональное здоровье. Он также выразил уверенность, что к этому времени у россиян появится персональный медицинский профиль, учитывающий в том числе и аминокислотный баланс организма и предлагающий персонализированное питание.