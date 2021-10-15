Критик Кадырова назначил встречу министру и охраннику главы Чечни

Уроженец Чечни Хасан Халитов, проживающий в Турции и выступающий с критикой в адрес руководства республики, назначил встречу министру печати, информации и национальной политики Чечни Ахмеду Дудаеву, а также личному охраннику главы региона Рамзана Кадырова. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Халитова, Дудаев связывался с ним, а также ранее говорил, что во время визита в Турцию не нашел там никого [из числа критиков властей Чечни]. «Так вот, слушай, это не я начал, до этих событий я спокойно жил в Грузии, работал, но вы обременили меня этими проблемами. Я до сих пор прошу наказать [чеченского авторитета Казбека] Дукузова и всех остальных, которые принесли мне эти проблемы, тем самым показав ту справедливость, о которой вы говорите», — отметил Халитов.

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Уроженец Чечни также обратился к охраннику Кадырова, которого он называет прозвищем «Чужой». «Сегодня вы оба заявляете, что я прячусь от вас, что вы не можете меня найти и хотите со мной разобраться. Так давайте покончим с этими вашими детскими играми, выскажите все те оскорбления [в адрес] меня и моих родителей вот здесь, передо мной. И если после этого вы оба отсюда уйдете, то я не мужчина, и все мои слова воздух, как ты и говорил», — заявил Халитов.

Затем блогер продемонстрировал экран своего смартфона, на которого заметно, как он шлет владельцу номера, якобы принадлежащего Дудаеву, данные о своем местоположении. «Я не прошу вас приходить в одиночку или вдвоем. Нет, притащите с собой всех, кого сможете», — заключил Халитов.

Ранее Халитов заявлял, что пытался встретиться в руководством Чечни во время их визита в Турцию, однако не получил ответа. Блогер таким образом отреагировал на публикацию Дудаева, в которой глава региона заявил, что посетил несколько городов в Турции и не нашел там «шайтанов» из республики. «Видимо, сбежали», — прокомментировал министр слова Кадырова.

В сентябре сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца Халитова. По словам уроженца республики, в Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.

Незадолго до этого появилась информация о том, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова. Авторы анонимного блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.