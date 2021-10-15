Найден способ получить крючок из света

Исследователи из России совместно с коллегами из Великобритании и Тайваня нашли и разработали новый способ получения «фотонного крючка». Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

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«Фотонный крючок» — это тип искусственно искривленного луча света, который может использоваться для получения микроскопами изображений в сверхразрешении или же для манипулирования наночастицами. Однако формировать его до настоящего момента было сложно — требовались особые частицы или специфическая формы облучающего пучка.

«Новый способ позволяет получать крючок с помощью двух микроразмерных стержней простой прямоугольной формы, лежащих параллельно. Их можно легко сделать из широкого спектра диэлектрических материалов — например, из простого стекла или тефлона. При этом все можно делать на плоскости, что также удобно», — рассказывает руководитель проекта, профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета Игорь Минин. Электромагнитная волна «распадается» на две части — одна проходит через стержни, а вторая между ними. На выходе волны «сливаются», и итоговый пучок искривляется.

Управлять формой крючка можно, изменяя расстояние между двумя стержнями. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как получать крючок в газовой или жидкой средах — а не только в воздухе.

