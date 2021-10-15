В России появился крупнейший видеосервис

Новый продукт VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Появление видеосервиса стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех продуктов компании VK. Обновления представили на презентации VK Video Launch в Москве. Мероприятие открыли СЕО и СТО социальной сети «ВКонтакте» и VK Видео Марина Краснова и Александр Тоболь.

Пользователи VK Видео получат доступ к единой библиотеке видеоконтента, в рекламодателям и правообладателям станет доступна крупнейшая видеоаудитория российского интернета через единую платформу и инструменты для анализа статистики.

VK Видео объединяет адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. В новую платформу также включены технологические решения в области доставки и потребления контента, поддержка новых сетевых протоколов по ускорению доставки и потребления контента, а также единая платформа персональных рекомендаций видео.

Одним из важных обновлений в рамках единой платформы VK Видео называют новую витрину социальной сети ВКонтакте для веб-версии и мобильного приложения, в основе которой лежит единая платформа рекомендаций видео по алгоритмам машинного обучения.

По словам Красновой, команде удалось запустить то, что давно хотели пользователи, авторы и партнеры — самый большой по аудитории видеосервис в России за счет объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы VK Видео. «Это позволило нам предоставить доступ к 40-миллионной аудитории ежедневных активных зрителей видео — они смотрят свыше 2 миллиардов уникальных видео ежегодно, а авторы загружают более 250 миллионов роликов», — отметила она.

Тоболь в свою очередь добавил, что удалось не только объединить все продукты группы, но и все форматы видео. «За последнее время мы анонсировали ряд новых собственных технологий, среди них автоматические субтитры на базе технологий распознавания речи (ASR), геораспределенная сеть доставки контента (CDN). Мы видим, что объединение технологий позволяет нам предоставлять многомиллионной аудитории уникальные технологии. Одна из них — технология NeuroHD, нейросеть для автоматического улучшения качества видеокартинки. Этим и другими инновациями в видео мы поделимся в ближайшем будущем», — рассказал он.