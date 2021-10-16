Финская журналистка удивилась одной особенности россиян

Финская журналистка Лаурен поразилась тому, что в России могут починить все

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен удивилась особенности россиян, которые могут ремонтировать почти все вещи. Об этом она рассказала в статье для Dagens Nyheter.

Женщина привела в пример случай, когда прожгла дыру на своей любимой кофте. По ее словам, швея Галина смогла привести в порядок разорванные бриджи ее дочери, а также зашить пуховик.

По утверждению журналистки, россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Вместе с тем услуга оказывается довольно оперативно и по доступным ценам. Она считает, что это связано с советским прошлым.

«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь — ответная реакция на бедность при социализме», — предположила Лаурен.

В заключение женщина призналась, что Россия показала ей, насколько безумна культура потребления ее страны.

Ранее японская журналистка Асука Токуяма, побывавшая в Калмыкии, рассказала о своей поездке. Она подчеркнула, что в России некоторые республики отличаются «сильной этнической окраской».