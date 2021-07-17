Японская журналистка съездила в Россию и рассказала о ее экзотике

Японская журналистка Асука Токуяма, которая побывала в Калмыкии, рассказала о своей поездке. Она отметила, что в России некоторые республики отличаются «сильной этнической окраской». Ее слова передает JB Press.

Девушка подчеркнула, что в них можно почувствовать экзотику. Кроме того, Токуяма рекомендовала обратить внимание на Калмыкию, которая является самым западным буддистским регионом во всем мире. В республике проживают 270 тысяч человек, две трети из которых — родственные монголам калмыки.

Девушка отметила, что они выглядят так же, как и японцы. Она также поделилась, что в Калмыкии можно получить множество экзотических впечатлений. Например, прикоснуться к традициям кочевников вроде верховой езды, юрт, поездок на верблюдах, а также познакомиться с местной кухней.

Журналистка уточнила, что от Москвы до Элисты можно долететь всего за два часа, а на фоне COVID-ограничений популярность республики значительно возросла. Там японка познакомилась с буддистским монахом Сананом Матвеновым, который пришел в религию в 13 лет. По словам Токуямы, у него с детства были проблемы со здоровьем, и его мать обратилась к гадалке. Та предупредила, что мальчика надо отдать в хурул — буддистский храм.

Ранее американская журналистка и путешественница Софи Робертс съездила отдохнуть на Алтай и рассказала о своих впечатлениях от визита в Россию. Она призналась, что решила отправиться в Сибирь, где, как девушка отметила, ей удалось насладиться изолированностью и отсутствием комфортных условий.