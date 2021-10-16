Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался с главным модулем национальной орбитальной станции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как сообщили в Управлении, космический аппарат с тремя тайконавтами на борту завершил стыковку спустя примерно семь часов после запуска с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Теперь космонавты официально приступят к работам по обслуживанию строящейся станции, на которой пробудут ближайшие шесть месяцев. За это время они выполнят до трех выходов в открытый космос, а также проведут ряд научных экспериментов.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая до 2023 года должна получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.

