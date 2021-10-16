Пушков прокомментировал угрозы Украины из-за переписи населения в Крыму

Сенатор Пушков: перепись в Крыму не может быть предметом реакции МИД Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал угрозы Министерства иностранных дел Украины, которое осудило начало российской переписи населения на территории Крыма.

«МИД Украины делает вид, что Киев только тем и занимается, что организует дружественные акции в отношении России, а Москва, видите ли, ведет себя "недружественно". И теперь МИД Украины коварно и многозначительно угрожает нам "реторсиями", иначе говоря, ответными наказаниями», — написал он.

Сенатор заявил, что перепись в Крыму — «не дело украинского МИДа» и не может быть предметом реакции ведомства, так как полуостров входит в состав России. «Что же касается "реторсий", то у Киева, обрубившего все связи с Москвой, не осталось инструментов влияния на политику России», — добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины осудило начало российской переписи населения на территории Крыма. Перепись на крымской территории названа МИДом недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

