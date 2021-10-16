Учитель младших классов напилась водки и ударила детей

Мать ученика одной из школ в Днепре сообщила в социальной группе «Освіта Дніпра» в Facebook, что учитель младших классов в течение всего учебного дня пила алкоголь, вследствие чего ударила по голове двух девочек, а еще на одну чуть не упала, потеряв равновесие.

«Вчера, со слов детей 2-В класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течении рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать, плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там где нужно", а на третью чуть не упала», — отметила женщина.

По ее словам, преподавателя уволили в тот же день, когда об инциденте стало известно родителям. Однако, неравнодушная мать посетовала на то, что привлечь к разрешению конфликта администрацию школы удалось далеко не сразу, поскольку директор учебного заведения в тот день находилась в отпуске и до нее оказалось невозможно дозвониться. Кроме того она подчеркнула, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, поскольку именно по этой причине ее уволили с прошлого места работы, и прикрывала ее, аргументируя это тем, что «работать некому».

Ранее стало известно, что британского учителя информатики Ричарда Гленна, который напивался во время школьной поездки в Коста-Рику, угощал алкоголем детей и отводил их в стриптиз-клуб, отстранили от преподавания на три года. После поездки он ничего не вспомнил.