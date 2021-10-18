В Москве открыли 30 новых пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

Ракова: в Москве открыли 30 новых пунктов с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус

В Москве с понедельника, 18 октября, заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что некоторые из них впервые разместятся на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Столичный Дептранс уточняет, что пройти исследование можно ежедневно с 9:00 до 21:00 в следующих ТПУ: Площадь Гагарина, Лужники, Зорге Локомотив, Измайлово, Нижегородская, Панфиловская.

Ракова уточнила, что теперь по всему городу будет работать 50 точек, где можно сделать бесплатный тест на коронавирус за 15 минут.