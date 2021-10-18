Описана реакция чеченцев на публичную казнь в центре Грозного в 1997 году

Когда в центре Грозного в сентябре 1997 года боевики впервые провели публичную казнь, это стало большим шоком для местных жителей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, автор книг и научных публикаций по новейшей истории региона Аббаз Осмаев.

«Большим шоком стало, когда на площади Дружбы народов в сентябре 1997 года впервые была проведена публичная казнь. По уголовному делу расстреляли женщину и двух мужчин. Смертные приговоры выносят суды и в других странах. А тут казнь состоялась прямо в центре города при большом скоплении народа», — отметил он.

В 1997 году в Чечне были публично проведены несколько смертных казней, которые транслировали в том числе по федеральным телеканалам. Тогдашний президент России Борис Ельцин отреагировал на них так: «Законы шариата противоречат всем российским законам и конституции».

В 2019 году было опубликовано архивное видео шариатского суда над лидером самопровозглашенной Ичкерии Асланом Масхадовым. Тогда против него выступили Шамиль Басаев (председатель правительства запрещенной в России Ичкерии), Зелимхан Яндарбиев (вице-президент Ичкерии), Ваха Арсанов (вице-президент Ичкерии) и другие полевые командиры, представлявшие оппозицию. Они обвинили Масхадова в нарушении клятвы на конституции, Коране и в узурпации власти. На суде выступал Ахмат Кадыров, который в то время был муфтием Чечни. Кадыров объявил, что Басаев и Яндарбиев занимаются провокациями против чеченской государственности и разобщают народ.

Чеченская война закончилась 31 августа 1996 года, вторая чеченская война началась после вторжения боевиков в Дагестан в 7 августа 1999 года.