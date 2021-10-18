Майонез Calve будет производить владелец «Кириешек»

Компания Unilever продает производство майонеза Calve и кетчупа «Балтимор» компании KDV (владеет брендами «Яшкино», «Кириешки», Ozera и другими), пишет ТАСС со ссылкой на совместное сообщение компаний.

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Unilever в дальнейшем будет фокусироваться «на более крупных направлениях в категории, а именно производстве мороженого и сухих приправ», следует из заявления. В компании утверждают, что сделка направлена на увеличение бизнес-показателей, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей.

KDV покупает производственную площадку в Туле для сохранения профиля, модернизации и расширения. Ей уже принадлежит более десяти фабрик и 300 тысяч гектаров земли. Сумма сделки не раскрывается.

В начале октября сообщалось, что активы крупного производителя сырков и молочных продуктов под брендом «Б.Ю. Александров» — группы компаний «Ростагроэкспорт» хочет приобрести А1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп». А1 уже направила оферту о выкупе совладельцам предприятия, вступившим в корпоративный спор после кончины основателя Бориса Александрова в конце прошлого года.