Производителя сырков «Б. Ю. Александров» захотели купить

А1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», хочет приобрести активы крупного производителя сырков и молочных продуктов под брендом «Б.Ю. Александров» — группы компаний «Ростагроэкспорт», пишет «Коммерсантъ». А1 направила оферту о выкупе совладельцам предприятия, вступившим в корпоративный спор после кончины основателя Бориса Александрова в конце прошлого года.

В А1 уточнили, что направили оферту пяти наследникам и пяти представителям менеджмента. Владельцам активов или прав на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров» предложено выкупить принадлежащие им доли и права за одинаковые суммы.

Бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в 50 миллионов долларов или примерно 3,6 миллиарда рублей. Руководит группой сейчас дочь покойного основателя, Екатерина Александрова. Ей были переданы товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров». Управляющий партнер А1 Андрей Елинсон заявил, что цель предложения — разрешить спор в интересах сторон и вывести группу из кризиса.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко считает, что А1 может рассчитывать на желание собственников «выйти в кэш». Близкий к компании источник это подтверждает, но говорит, что не все наследники хотят выйти из бизнеса, потому оферту А1 вряд ли примут. Партнер А1 Кирилл Бабаев, предполагает, что позже «Ростагроэкспорт» может быть перепродан стратегическому игроку.

О смерти создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова стало известно в конце ноября 2020 года, он заболел коронавирусом, а также два года боролся с онкологическим заболеванием.