Natura Siberica прекратила работу 80 магазинов и производства

Российская косметическая компания Natura Siberica прекратила работу 80 розничных магазинов и остановила производство и продажи товаров, сообщает РБК.

Как пояснил в своем письме президент компании Сергей Буйлов, такое решение связано с расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design, которой принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.

Совладелица бизнеса и первая супруга основателя компании Андрея Трубникова, умершего в январе 2021-го, — Ирина — решила в одностороннем порядке остановить действие договора и запретить ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и других) использовать эти товарные знаки 30 августа 2021 года на фоне корпоративного и наследственного конфликта.

В сообщении Буйлова говорится, что компания временно прекратила использовать товарные знаки «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж». Президент компании считает, что действия Трубниковой — это попытка «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж и в конечном итоге разрушить бизнес Natura Siberica».

Буйлов был назначен президентом Natura Siberica в августе. По мнению экспертов, кадровые изменения последнего месяца — приход нового доверительного управляющего и назначение нового топ-менеджмента, свидетельствуют о том, что компания постепенно начинает оправляться от смерти своего создателя.

Андрей Трубников основал Natura Siberica в 2008 году, через шесть лет после появления бренда «Бабушка Агафья». В 2012-м была основана одноименная розничная сеть. Компания активно экспортировала свою продукцию. В январе 2021 года Трубников умер в загородном доме в Подмосковье в возрасте 61 года.