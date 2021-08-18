Российские олигархи ответили на обвинения в разделе Natura Siberica

Структуры российского олигарха Олега Дерипаски и АФК «Система», которая принадлежит Владимиру Евтушенкову, опровергли информацию о переговорах по поводу раздела производителя косметики Natura Siberica, сообщает РБК.

Ранее источник издания Forbes писал, что при некоторых условиях «Система» может получить 85-90 процентов Natura Siberica. Переговоры, как отмечалось в материале, связаны с иском к компании со стороны связанных с Дерипаской структур. Речь идет о претензиях по поводу пожара на на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где Natura Siberica арендовала помещения.

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.

Представитель АФК «Система» заявил, что компания никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и «не одобряет его действия по захвату предприятия». В свою очередь представитель Дерипаски назвал попытку связать его имя со скандалом дезинформацией и не исключил, что таким образом его деловой репутации пытаются нанести ущерб.

В публичную плоскость конфликт вышел после того, как 11 августа на должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, которого ранее Трубников уволил, как утверждает коллектив компании, за профнепригодность. Такое решение принял новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.