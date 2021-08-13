Сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате компании

Работники компании Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова в открытом письме, опубликованном в Instagram бренда.

Коллектив заявляет, что Буйлова назначили на должность, которая не предусматривается в уставе компании. Решение принял новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.

Первым распоряжением нового руководства стала блокировка пропусков в офис Ирине Трубниковой, жене основателя компании и ее учредителю, а также ее сыну Дмитрию Трубникову. Заблокировали доступ и ряду ключевых сотрудников, что в итоге привело к остановке работы нескольких магазинов. Авторы письма утверждают, что «методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать». Персонал заявляет, что против нового руководства, и отказывается работать с ним.

Основатель компании Андрей Трубников умер в январе. Новый президент работал в Natura Siberica еще при нем, однако, как объясняется в письме, был уволен за профнепригодность. При этом Ирина Трубникова, как утверждают авторы обращения, многое сделала для развития предприятия.

О назначении Буйлова стало известно 11 августа. В мае родственники Андрея Трубникова уже говорили о попытке «захвата» фирмы. Они подавали иски в различные суды, утверждая, что назначенный доверительный управляющий Борис Любошиц действует не в интересах наследников, а его решения не направлены на «сохранение наследственной массы».