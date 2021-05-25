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Наследники основателя Natura Siberica заявили о «захвате» компании

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Наследники основателя компании по производству косметики Natura Siberica Андрея Трубникова заявили о попытке «захвата» фирмы со стороны нынешних управляющих, пишет The Bell.

Наследники Трубникова подали иски к структурам Natura Siberica в различные суды, которые вынесли уже десять определений по этим делам. Большинство исков подано от имени первой жены бизнесмена Ирины Трубниковой, владеющей долями в нескольких юридических лицах холдинга Natura Siberica, в том числе в компании «Первое решение».

В исках утверждается, что назначенный после смерти Трубникова доверительный управляющий Борис Любошиц действует не в интересах наследников, а его решения не направлены на «сохранение наследственной массы».

По мнению родственников бизнесмена, главная цель Любошица заключается в «захвате операционного контроля» над компанией. Среди требований истцов значатся отмена решений, принятых на последних собраниях участников многочисленных ООО, а также обеспечительные меры в виде запрета вносить изменения в учредительные документы компаний. По итогам судебных заседаний обеспечительные меры были наложены только в отношении двух компаний холдинга.

Андрей Трубников основал Natura Siberica в 2008 году, через шесть лет после появления бренда «Бабушка Агафья». В 2012-м была основана одноименная розничная сеть. Компания активно экспортировала свою продукцию. В январе 2021 года Трубников умер в загородном доме в Подмосковье в возрасте 61 года.

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