Создатель Natura Siberica незадолго до смерти рассказал о своем наследстве

Создатель брендов Natura Siberica и «Бабушка Агафья» Андрей Трубников не собирался оставлять своим детям наследство. Об этом он рассказал в интервью Forbes незадолго до своей смерти.

«Если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?», — заявил он. Бизнесмен добавил, что его дети уже взрослые и могут самостоятельно зарабатывать себе на жизнь

Также он признался, что никогда не считал себя предпринимателем. «Я больше креативщик. У меня нет бизнес-плана, и никакую прибыль я не планирую», — сказал Трубников.

Андрей Трубников умер 8 января в своем доме в Подмосковье. В декабре он перерегистрировал свои бренды на эстонскую компанию OU Good Design. В общей сложности в страну Евросоюза «переехали» 84 товарных знака.

Бренд «Бабушка Агафья» был запущен в 2002 году. Через шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012-м — одноименная розничная сеть Natura Siberica.