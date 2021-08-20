По работе Natura Siberica ударили массовые увольнения

В последние дни из центрального офиса Natura Siberica уволилось 57 сотрудников, еще 101 человек ушел в отпуск, пишет The Bell. Среди покинувших компанию работников — ключевые менеджеры, в том числе директор по технологиям, который работал с основателем компании, покойным Андреем Трубниковым, с момента создания предприятия. Ушли также весь отдел технологов, директор по закупкам, руководитель аналитического отдела.

Массовые увольнения действующий президент Naturа Siberica Сергей Буйлов назвал саботажем. «С этим сейчас разбираются юристы. Но фактически компания оказалась брошенной на произвол судьбы, часть функций пришлось отдавать на аутсорсинг», — уточнил Буйлов. Ситуация ударила по работе компании — из-за неоплаченных счетов прерывалась отгрузка продукции в регионы. Буйволов подтвердил проблемы с выплатами, объяснив их отсутствием сотрудников и уходом в отпуск всего IT-отдела.

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя Андрея Трубникова в январе этого года. Ситуация усугубилась, когда в середине августа работники Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова. В открытом письме они указали на блокировку пропусков в офис Ирины Трубниковой, жены основателя компании и ее учредителя, а также ее сына Дмитрия Трубникова. Авторы письма утверждают, что «методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать». Персонал заявил, что выступает против нового руководства и отказывается работать с ним.

Затем Forbes написал, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова и основанная Олегом Дерипаской En+ Group ведут переговоры о разделе долей в Natura Siberica. Предполагалось, что «Система» может получить 85-90 процентов компании. Однако позже информация была опровергнута.

