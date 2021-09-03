Совладелица Natura Siberica указала на провал «рейдерского захвата» компании

Совладелица Natura Siberica Ирина Трубникова, которая также являлась первой женой основателя компании Андрея Трубникова, умершего в январе 2021 года, указала на провал «рейдерского захвата» компании. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространил представитель Трубниковой, передает РИА Новости.

Трубникова заявила, что не допустит остановки производственного цикла, о котором ранее сообщил президент организации Сергей Буйлов. «Очевидно, что эти люди не могут справиться с управлением такой сложной компанией, как Natura Siberica. Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры», — говорится в заявлении.

Помимо этого, Трубникова отметила, что за несколько недель из компании ушли более ста сотрудников. После этого было прекращено финансирование подрядчиков. По ее словам, на данный момент новый менеджмент пытается объяснить свои ошибки запретом использования товарных знаков. «Уже сейчас я могу сказать, что рейдерский захват компании полностью провалился», — заключила она.

Ирина Трубникова решила в одностороннем порядке остановить действие договора и запретить ООО «Первое решение» (производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и других) использовать эти товарные знаки 30 августа 2021 года на фоне корпоративного и наследственного конфликта. Сергей Буйлов оценил действия Трубниковой как попытку «блокировать компанию, создать гигантские убытки от вынужденного простоя производства и продаж и в конечном итоге разрушить бизнес Natura Siberica».

Буйлов был назначен президентом Natura Siberica в августе. По мнению экспертов, кадровые изменения последнего месяца — приход нового доверительного управляющего и назначение нового топ-менеджмента, свидетельствуют о том, что компания постепенно начинает оправляться от смерти своего создателя.

Андрей Трубников основал Natura Siberica в 2008 году, через шесть лет после появления бренда «Бабушка Агафья». В 2012-м была основана одноименная розничная сеть. Компания активно экспортировала свою продукцию. В январе 2021 года Трубников умер в загородном доме в Подмосковье в возрасте 61 года.

