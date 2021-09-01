Natura Siberica вынужденно прекратила работу и остановила производство

Компания Natura Siberica вынужденно прекратила работу 80 магазинов, остановила производство и продажи собственных брендов. Об этом заявил президент организации Сергей Буйлов, его слова приводит Forbes.

Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Мы надеемся, что эти, безусловно, вынужденные действия с нашей стороны будут носить временный характер, и в скором времени производство и сбыт продукции вернется в свой обычный рутинный режим Сергей Буйлов о закрытии магазинов Natura Siberika

Причины произошедшего

Буйлов отметил, что причиной произошедшего стала деятельность совладелицы Natura Siberica и супруги умершего в 2021 году основателя компании Андрея Трубникова. Она уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других и пригрозила уголовным делом за их производство без разрешения и изъятие товара из оборота как контрафактного.

Таким образом, косметическая фирма не может продолжать свою деятельность, поскольку бренды зарегистрированы в OU Good Design. Руководство компании выразило надежду на скорейшее разрешение ситуации.

Выражая очевидную личную неприязнь законно избранному менеджменту российской части группы Natura Siberica, Трубникова не придумала ничего лучше, как парализовать наше производство и сбыт Пресс-релиз ООО «Первое решение» о закрытии магазинов Natura Siberika

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.

В публичную плоскость конфликт вышел после того, как 11 августа на должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, которого ранее Трубников уволил, как утверждает коллектив компании, за профнепригодность. Такое решение принял новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.

Ситуация усугубилась, когда в середине августа работники Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова. В открытом письме они указали на блокировку пропусков в офис Ирины Трубниковой, жены основателя компании и ее учредителя, а также ее сына Дмитрия Трубникова. Авторы письма утверждают, что «методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать». Персонал заявил, что выступает против нового руководства и отказывается работать с ним.

Реакция оппонентов

Представитель Ирины Трубниковой подчеркнул в интервью Forbes, что заявление Буйлова можно расценивать как капитуляцию.

Своим признанием он расписывается в неспособности управлять компаниями масштаба Natura Siberica и в своей некомпетентности как руководителя Представитель Ирины Трубниковой о закрытии магазинов Natura Siberika

Сама Трубникова пока не сделала официальных комментариев относительно происходящего.

