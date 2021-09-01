Natura Siberica вынужденно прекратила работу и остановила производство

Компания Natura Siberica вынужденно прекратила работу 80 магазинов, остановила производство и продажи собственных брендов. Об этом заявил президент организации Сергей Буйлов, его слова приводит Forbes.
Причины произошедшего
Буйлов отметил, что причиной произошедшего стала деятельность совладелицы Natura Siberica и супруги умершего в 2021 году основателя компании Андрея Трубникова. Она уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других и пригрозила уголовным делом за их производство без разрешения и изъятие товара из оборота как контрафактного.
Таким образом, косметическая фирма не может продолжать свою деятельность, поскольку бренды зарегистрированы в OU Good Design. Руководство компании выразило надежду на скорейшее разрешение ситуации.
Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.
В публичную плоскость конфликт вышел после того, как 11 августа на должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, которого ранее Трубников уволил, как утверждает коллектив компании, за профнепригодность. Такое решение принял новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.
Ситуация усугубилась, когда в середине августа работники Natura Siberica пожаловались на действия нового президента Сергея Буйлова. В открытом письме они указали на блокировку пропусков в офис Ирины Трубниковой, жены основателя компании и ее учредителя, а также ее сына Дмитрия Трубникова. Авторы письма утверждают, что «методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать». Персонал заявил, что выступает против нового руководства и отказывается работать с ним.
Реакция оппонентов
Представитель Ирины Трубниковой подчеркнул в интервью Forbes, что заявление Буйлова можно расценивать как капитуляцию.
Сама Трубникова пока не сделала официальных комментариев относительно происходящего.