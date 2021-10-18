Кейт Миддлтон с мужем вышли в свет в старых нарядах

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее муж принц Уильям вышли в свет в старой одежде, в которой уже появлялись на публике несколько лет назад. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 39-летних супругов во время визита на премию в области экологии Earthshot Awards в Лондоне. Кейт Миддлтон запечатлели в плиссированном платье длины макси с короткими рукавами сиреневого оттенка марки Alexander McQueen стоимостью 4290 фунтов стерлингов (419 тысяч рублей). Известно, что в этом наряде герцогиня посещала премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2011 году в Лос-Анджелесе.

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Принца Уильяма, в свою очередь, сфотографировали в темно-зеленом бархатном пиджаке, черных водолазке с высоким горлом, брюках прямого кроя и лакированных туфлях. По информации издания, в таком же пиджаке член королевской семьи был замечен на праздновании 50-летия благотворительной организации Centrepoint в 2019 году в Лондоне.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье за 1500 рублей, в котором уже выходила в свет в январе 2020 года. Ее запечатлели в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Ее образ дополнили туфли на высоких каблуках марки Hugo Boss, небольшие серьги и черная медицинская маска. Отмечается, что стоимость упомянутой одежды составляет 16 фунтов стерлингов (1580 рублей) с учетом скидки.