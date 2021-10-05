Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье за 1500 рублей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в старом наряде, в котором уже появлялась на публике в январе 2020 года. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 39-летнюю Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом во время визита в Исследовательский институт в Лондоне. Знаменитость запечатлели в платье длины макси массмаркетового бренда Zara в мелкую клетку. Ее образ дополнили туфли на высоких каблуках марки Hugo Boss, небольшие серьги и черная медицинская маска.

Отмечается, что стоимость упомянутой одежды составляет 16 фунтов стерлингов (1580 рублей) с учетом скидки. Первоначальная цена вещи была равна 90 фунтам стерлингов (8889 рублей).

Читателей издания восхитил внешний вид супруги принца Уильяма, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Радует, что члены королевской семьи не стесняются носить дешевую одежду!», «Она выглядит в этом платье шикарно», «Обожаю ее, и наряд на ней выглядит просто потрясающе», «Лучшая», — высказывались они.

Кейт Миддлтон Фото: Tim Rooke / Shutterstock / REX

Ранее в ноябре 2020 года Кейт Миддлтон увидели на публике в старом наряде матери. Речь идет о синем платье длины миди с воротником и черным поясом бренда Reiss. Отмечается, что в 2010 году в этом же наряде на публике была замечена мать герцогини Кэрол Миддлтон.