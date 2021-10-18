Девушка получила загадочную посылку и заподозрила неладное

Пользовательница Reddit получила от неизвестного отправителя по почте загадочную посылку. Девушка заподозрила неладное, когда, открыв ее, увидела глазное яблоко. Другие юзеры сайта посоветовали ей проверить банковский счет.

Рассказчица объяснила, что они с мужем не заказывали эту посылку. Решив, что таким образом над ними пошутили друзья, пара опросила каждого. Однако, как отметила автор поста, никто из друзей не признался в отправке странного товара. «Даже не знаю, что думать по этому поводу», — добавила она.

Другие пользователи сайта поделились в комментариях своими предположениями по поводу случившегося. Так, один из них рассказал, что иногда мошенники, получившие доступ к аккаунту жертвы в онлайн-магазине, заказывают на ее адрес произвольные предметы. Выполнив необходимое количество транзакций, злоумышленники получают возможность менять адрес доставки и покупать за счет жертвы товары для себя.

«Проверьте свои банковские счета и учетные записи, чтобы быть в безопасности, — призвал комментатор. — Если вы заметите еще что-то странное, сразу звоните в свой банк — они помогут вам», — добавил другой пользователь.

Об опасности этой схемы предупредил еще один комментатор, недавно попавшийся на аналогичную уловку мошенников. «Две недели назад получил пакет мармеладных червей, хотя не заказывал их. Сегодня утром мне пришло уведомление от банка о небольшом остатке средств на счету. Проклятые воры потратили более тысячи долларов за два дня», — пожаловался комментатор.

Ранее о похожей схеме сообщил другой пользователь Reddit. Он получил по почте четыре DVD-диска, хотя не заказывал их. Благодаря комментатором он раскрыл схему обмана с онлайн-ретейлером.

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