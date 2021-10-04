Мужчина получил неожиданную посылку и случайно раскрыл схему обмана с магазином

Пользователь Reddit поделился фотографией неожиданной посылки, которую ему отправил крупный интернет-магазин Amazon. Пост вызвал бурные обсуждения в сети: оказалось, что юзер случайно раскрыл схему обмана с онлайн-ритейлером.

Мужчина рассказал, что получил по почте четыре DVD-диска с мультфильмом «Коты-аристократы», и прикрепил их снимок. Он уточнил, что не заказывал эти товары на Amazon.

В комментариях под постом многие пользователи признались, что столкнулись с похожей проблемой. «Недавно со мной произошло то же самое. Но вместо мультфильма о котах я получил скучную книгу о природе общества или типа того», «И со мной случилось то же самое! Я получила тарелки, чехол для iPhone и вибратор», — пожаловались они.

Один из юзеров посоветовал автору поста проверить свою банковую карту. Он сообщил, что недавно мошенники украли данные его карты и стали оплачивать ею покупки с другого аккаунта. «Похитителям пришлось сделать несколько заказов на наш адрес, прежде чем Amazon разрешил им изменить его», — рассказал мужчина.

Другая пользовательница заявила, что неизвестные украли у ее мужа данные банковской карты и заказали им на дом несколько чехлов для iPhone. Она отметила, что представители Amazon отказались решать эту проблему, так как заказ был доставлен, и, по их словам, «обмана никакого нет».

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как получил дорогостоящие часы от жены, а потом узнал о ней неприятный факт. В итоге мужчина захотел вернуть подарок в магазин.