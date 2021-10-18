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Известной испанской писательницей оказались трое мужчин

Трое мужчин скрывались под псевдонимом известной испанской писательницы Кармен Мола
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Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро
Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро
Фото: Kike RincÃ³N / Keystone Press Agency / Global Look Press

Известная испанская писательница Кармен Мола, получившая престижную премию «Планета» и приз в миллион евро за лучший роман, оказалась псевдонимом трех мужчин. Об этом стало известно во время церемонии награждения, когда авторы пришли получать награду за исторический триллер «Зверь», передает ТАСС.

Писатели отрицают, что выбрали образ университетской преподавательницы, матери троих детей Кармен Мола из маркетинговых соображений. Один из авторов Агустин Мартинес объяснил, что если образ Молы сработал, то это потому, что их произведения понравились читателям.

При этом его соавтор Хорхе Диас рассказал, что уже скучает по анонимности, так как это было очень удобно: критика не задевала и можно было жить своей жизнью после выхода романа. В свою очередь, третий писатель Антонио Мерсеро отметил, что трио авторов постоянно ощущало, что их секрет может скоро раскрыться, и это повлияло на решение рассказать миру правду.

Ранее автор романов из серии «После» Анна Тодд, создательница мира о Гарри Поттере Джоан Роулинг и написавшая трилогию «50 оттенков» Э. Л. Джеймс были названы самыми популярными зарубежными писательницами за последние десять лет. Согласно исследованию сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес», книги Тодд многократно становились бестселлерами New York Times, а также их успешно экранизировали. При этом история Роулинг о Гарри Поттере была издана тиражом более 500 миллионов экземпляров и сделала ее автора известной во всем мире. Трилогия «50 оттенков» Джеймс также легла в основу одноименных фильмов.

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