Известная российская писательница рассказала о мытье подъезда

Российская писательница Татьяна Устинова заявила, что сама поддерживает порядок в подъезде

Российская писательница Татьяна Устинова, получившая известность благодаря созданию детективных романов, рассказала, как поддерживает чистоту в подъезде. Автор сама моет помещение. Подробностями она поделилась в интервью актеру Вячеславу Манучарову в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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Во время разговора писательница рассказала, что ее подруга Екатерина, приходя в гости, удивляется, почему в подъезде дома, где находится квартира писательницы, всегда чисто — «и лестница помыта, и коридор помыт». Приятельница Устиновой обратила внимание на состояние своего подъезда, отметив, что помещение остается грязным, несмотря на жалобы собственников в различные ведомства.

По словам Устиновой, ее семья и помощница по хозяйству сами поддерживают порядок в подъезде. «Не жить же в хлеву, я вас умоляю. Особенно зимой, когда засыпаны тротуары солью, какой-то дрянью. И все это тащится на ногах сюда. Я хочу, чтобы у меня на площадке цвел цветок, а зимой стояла елка», — заявила писательница.

Устинова также заранее извинилась перед «феминистически настроенными барышнями», добавив, что общество должно воспитывать «прежде всего девочек, потому что они будут потом рожать детей и мыть подъезд».

Ранее врач-эпидемиолог группы компании «Инвитро» Дарья Тихонова рассказала, какие опасные болезни могут подхватить в подъезде жильцы многоквартирных домов. Среди заболеваний эксперт назвала коронавирус, туберкулез, острую кишечную инфекцию и ветряную оспу.