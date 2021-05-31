Тараканы затерроризировали проживающих в центре Москвы звезд

Жители одного из дореволюционных домов в самом центре Москвы, на Арбате, страдают от нашествия тараканов. Дом заселен преимущественно знаменитостями, и им приходится ежедневно бороться с насекомыми. Об этом старожилы рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По данным телеканала, минимальная стоимость квартиры в доме, о котором идет речь, — 25 миллионов рублей. Но это не мешает тараканам терроризировать жильцов. На насекомых жалуются старшая сестра актрисы Анастасии Вертинской Марианна, телерадиоведущий Виктор Татарский и старшая по подъезду — внучка звездного модельера Вячеслава Зайцева.

Материалы по теме Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски? Прилег и умер Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?

Она уже дважды собирала с жильцов по 10 тысяч рублей на травлю тараканов. Женщина полагает, что насекомые проникают в квартиры из кафе, расположенного на первом этаже исторического дома. «Тараканов очень много, они даже ко мне в кружку залазят», — сетует Мария Зайцева.

В управляющей компании дома заявили НТВ, что знают о проблеме знаменитого дома на Арбате. С тараканами борются, но пока полностью изгнать их не удается. Врач-дезинфектолог Дмитрий Вихров в свою очередь отметил, что в центре Москвы старые коммуникации, и там «водоросли растут по бокам, ходят черные жирные американские тараканы, (...) фильмы ужасов можно снимать, Хичкок отдыхает».

Ранее, в январе, россиян предупредили о нашествии тараканов. Завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева заявила, что периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку связана с циклом размножения насекомых. Она напомнила, что тараканы откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru