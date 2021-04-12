Разрисовавший подъезд россиянин потребовал от управдома сотни тысяч рублей

Житель Ростова-на-Дону, художник Константин Николаев разрисовал картинами подъезд многоэтажного дома. После победы здания в местном конкурсе россиянин обвинил председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) в нарушении авторских прав и потребовал сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Николаев расписывает интерьер подъезда на протяжении 20 лет — за это время внутри появились картины, лепнина и декоративная плитка. Недовольство художника вызвало поведение управдома, который отправил на конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами по Ростовской области» фотографии подъезда. Председатель не указала автора работ, выиграла конкурс и получила приз в размере 250 тысяч рублей.

Художника возмутило то, что подъезд участвовал в номинации «Работа ТСЖ с жильцами дома». По словам Николаева, из этого следует вывод, что инициатива расписать подъезд принадлежала ТСЖ, а не ему. «Обидно за такое отношение к творчеству», — пояснил художник. Мужчина решил оспорить результат конкурса и потребовал выплатить ему призовые. Вырученные средства он хочет потратить на ремонт в подъезде.

Председатель Людмила Камнева прокомментировала сложившуюся ситуацию и заявила, что наличие декора не стало ключевым фактором для победы в конкурсе, так как на результат влияли несколько критериев. Женщина отметила, что Николаев не говорил о своих правах на работы. «К тому же все работы Константина находятся в публичном месте, о каком нарушении авторских прав может идти речь?» — отметила Камнева. По словам председателя, полученные деньги пойдут на благоустройство здания.

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