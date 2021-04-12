Дом
 
Последние новости
Лавров посоветовал Турции не поощрять воинственность Украины
Соседи Вина Дизеля пожаловались на 12 агрессивных охранников актера
Футболист забил головой с 36 метров
В Белоруссии завели дело о финансировании протестов
Власти оценили рост цен на бензин в России
Сотрудник «Авито» разместил объявление на сайте и лишился 190 тысяч рублей
Россиянин голыми руками убил бешеную волчицу на глазах у жены
ВМС США получат «убийц» российских «Калибров»
108 минут полета Гагарина уместили в одноминутное видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Разрисовавший подъезд россиянин потребовал от управдома сотни тысяч рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Life Новости / YouTube

Житель Ростова-на-Дону, художник Константин Николаев разрисовал картинами подъезд многоэтажного дома. После победы здания в местном конкурсе россиянин обвинил председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) в нарушении авторских прав и потребовал сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Николаев расписывает интерьер подъезда на протяжении 20 лет — за это время внутри появились картины, лепнина и декоративная плитка. Недовольство художника вызвало поведение управдома, который отправил на конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами по Ростовской области» фотографии подъезда. Председатель не указала автора работ, выиграла конкурс и получила приз в размере 250 тысяч рублей.

Художника возмутило то, что подъезд участвовал в номинации «Работа ТСЖ с жильцами дома». По словам Николаева, из этого следует вывод, что инициатива расписать подъезд принадлежала ТСЖ, а не ему. «Обидно за такое отношение к творчеству», — пояснил художник. Мужчина решил оспорить результат конкурса и потребовал выплатить ему призовые. Вырученные средства он хочет потратить на ремонт в подъезде.

Председатель Людмила Камнева прокомментировала сложившуюся ситуацию и заявила, что наличие декора не стало ключевым фактором для победы в конкурсе, так как на результат влияли несколько критериев. Женщина отметила, что Николаев не говорил о своих правах на работы. «К тому же все работы Константина находятся в публичном месте, о каком нарушении авторских прав может идти речь?» — отметила Камнева. По словам председателя, полученные деньги пойдут на благоустройство здания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Право на красоту: Сделавший из подъезда картинную галерею художник требует от ТСЖ 250 тысяч рублей
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
Россиянин превратил подъезд в гараж для мотоцикла
Спасатели научили россиян выживать при пожаре в подъезде
Другие материалы рубрики
Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
06:47 5 августа 2020

В России предложили снизить плату по услугам ЖКХ для многодетных семей

07:38 6 апреля

Названы способы обмана при покупке квартиры

19:49 5 апреля

В российском регионе избавятся от таблички с названием станции «Гей утка»

Дом00:0231 декабря 2020

Есть такая традиция

Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
18:47 5 апреля

Российский коммунальщик перенес пенсионерку через огромную лужу

17:05 5 апреля

Путин подписал закон о гаражной амнистии

16:08 5 апреля

У многодетной семьи из российского города «растаял» балкон

Дом00:0729 декабря 2020

Живи с этим

Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?
15:13 5 апреля

В российском городе появился «портал в другое измерение»

14:10 5 апреля

В России заметили условия для падения цен на жилье

13:33 5 апреля

В России предложили упростить дачную амнистию

Россия
В Москве мошенник с «Авито» обокрал директора по продукту самого сервиса
Мощный пожар на берегу Невы в Петербурге попал на видео
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Российский психолог из мести решила довести подростка до суицида
«Все ахнули, увидев торговый зал»
 
Врачи УЗИ московских медучреждений смогут заполнять протоколы голосом
Зеленая трансформация Москвы
Об экологии как необходимом условии устойчивого развития современных городов
Все материалы
Мир
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Все материалы
Бывший СССР
Польшу обвинили в желании сделать Белоруссию своей частью
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
В Армении граждане от 18 до 55 лет начнут получать вакцину «Спутник V»
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
В Белоруссии прекратили вещание Euronews
Все материалы
Экономика
Минсельхоз прокомментировал ожидаемый рост цен на майонез
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Стало известно о подготовке хакерами масштабной атаки на счета россиян в мае
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Чужими руками
Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику
Все материалы
Силовые структуры
Полиция задержала 20 человек после драки и поножовщины в ночном клубе Петербурга
В центре Москвы лаборант юридической академии избил майора Вооруженных сил
Пол Хлебников«Я не знаю, за что в меня стреляли»
В 2004 году Москву потрясло убийство главреда Forbes. Зачем он рисковал, раскрывая тайны олигархов?
В отношении полковника МВД прекратили дело о пропаже из сейфа миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российский полицейский скончался после попытки суицида на работе
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»
Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Бывший чемпион UFC анонсировал бой с Мэйуэзером
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Россиянка нокаутировала соперницу за 29 секунд в дебютном бою в Bellator
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать разбогатела на интимных фото и изменилась до неузнаваемости
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Роскомнадзор подал в суд на Первый канал
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В России обсудили единые правила регулирования интернета
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Участники популярного телешоу пожаловались на унижения во время съемок
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Citroen представил кроссовер-лифтбек C5 X
Тест Hyundai Elantra: тайна загадочного кружка
Знакомимся с седаном, который больше не хочет быть серой массой
Появились фотографии обновленного Haval F7x
Видео: коллекция советских Жигулей, на которых не ездили 40 лет
Как самые обычные и очень редкие Лады сохранились в первозданном виде
Toyota использует название Crown для кроссовера
Супруг королевы и его автомобили
Авто-биография покойного принца Филиппа — герцога эдинбургского, мужа Елизаветы II
Lexus показал новый ES на видео
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы