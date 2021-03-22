Россиянин превратил подъезд в гараж для мотоцикла

Житель одного из домов Новокузнецка Кемеровской области припарковал в подъезде свой мотоцикл, фактически превратив помещение в гараж. Появление транспортного средства вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Инцидент Новокузнецк» во «ВКонтакте».

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Мотоцикл появился в жилом доме в Центральном районе. Его заметил один из местных жителей, который снял объект на видео. На кадрах видно, что мотоцикл стоит около входной двери квартиры. Россиянин положил на сиденье полосатую ткань, а спереди прикрыл мотоцикл полиэтиленовым пакетом.

Пользователи сети обсудили увиденное в комментариях под публикацией. Некоторые из них не увидели в транспортном средстве проблему, так как жители часто оставляют в подъезде другие вещи, включая санки и коляски. Однако другие участники обсуждения раскритиковали идею владельца. Они предположили, что объект может упасть на ребенка и также неприятно пахнуть бензином. Один из пользователей оценил модель мотоцикла, назвав его «хорошим аппаратом».

В ноябре прошлого года житель Южно-Сахалинска разгромил подъезд одного из многоквартирных домов. Он завалил вход детскими колясками, велосипедами, картонными коробками, мебелью и другими вещами, а также разбил окно в комнате охраны и попытался сорвать камеры видеонаблюдения. Из-за инцидента жильцы стали опасаться выходить из квартир.

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