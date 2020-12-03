Неизвестный пообещал «вымыть рот хлоркой» устроившему беспорядок в подъезде

Неизвестный житель Омска возмутился обработанному хлоркой подъезду. Пользователь сети опубликовал анонимный пост в сообществе «ЧП Омск» во «ВКонтакте» и пообещал «лично вымыть рот хлоркой» тому, кто устроил беспорядок в жилом доме.

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Инцидент произошел на улице Нахимова. Как рассказал автор публикации, подъезд одного из жилых домов обработали хлоркой, однако сделали это некачественно. Пользователь сети отметил, что смесь разбрызгали по всему помещению, из-за чего там появился едкий запах. По словам анонима, от хлорки пострадала и входная дверь — вещество примерзло к домофону и фактически заблокировало кнопки. Автор поста назвал произошедшее «безобразием».

Подписчики обсудили ситуацию в комментариях. Некоторые из них назвали способ «сибирской обработкой» от коронавируса и предположили, что хлорку разбрызгала проживающая в доме пенсионерка. Другие пользователи подумали, что вещество использовали для борьбы с тараканами. Однако один из подписчиков отметил, что жильцы возмущаются, когда подъезды не обрабатывают, но при этом оказались недовольны проведенной работой. В итоге мужчина посоветовал автору определиться с отношением к происходящему.

В ноябре 2020 года подъезд в пензенском жилом доме на улице Суворова превратился в полосу препятствий из-за забитой канализации. В помещении стали появляться ямы с кипятком, а из-за влажности завелись крысы и потрескались стены. По словам жильцов, они пытались решить проблему на протяжении месяца, но, несмотря на ремонт коммунальщиков, вода снова появлялась в подъезде. Позже глава управляющей компании в разговоре с журналистами отметил, что служба не может окончательно решить вопрос, так как канализация требует полной замены труб.

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