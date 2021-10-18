Названы главные риски для роста российской экономики

Счетная палата предупредила о проблемах с планами по росту экономики

Планы по росту российской экономики, о которых говорит Минэкономразвития, могут не реализоваться по ряду причин. Об этом говорится в заключении на законопроект о федеральном бюджете на 2022-2024 годы, представленном Счетной палатой.

Одной из главных проблем, отмечается в документе, стала «излишне оптимистичная» оценка инфляции в 2021 году. Другим спорным моментом назван ожидающийся подъем потребительского спроса в качестве источника для роста ВВП.

В МЭР предполагают, что спросу поспособствует рост доходов населения и инвестиционная активность. Однако в Счетной палате не смогли понять, за счет чего министерство собирается привлекать внутренние инвестиционные ресурсы и иностранные инвестиции. Нет в документе и информации о реализации крупных инвестиционных проектов.

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Также аудиторы сомневаются, что рост доходов от собственности и предпринимательства в состоянии обеспечить устойчивый рост реальных располагаемых доходов населения, который устойчиво падает с 2014 года. По мнению авторов заключения, базовый вариант среднесрочного прогноза темпов роста инвестиционного импорта и промышленного производства не могут обеспечить заявленные темпы роста инвестиций в 2023-2024 годах, потому что сами параметры не согласованы.

Кроме того, напоминают в Счетной палате, для достижения заявленных в среднесрочном прогнозе темпов роста ВВП нужно эффективно выполнять мероприятия, предусмотренные госпрограммами, национальными проектами и стратегическими инициативами правительства. А такая зависимость создает отдельные риски недостижения прогнозируемых темпов роста.

В комментарии Forbes представитель министерства заявил, что даже после критики Счетной палаты считает прогноз обоснованным. Спрос обеспечат адресные выплаты властей, а доходы от предпринимательской деятельности вырастут за счет мер поддержки.

Ранее Минэкономразвития признало, что рост реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году составит 2,5 процента. Таким образом, на фоне падения показателя в 2020 году на 2,8 процента, доход россиян окажется ниже, чем в 2019-м.