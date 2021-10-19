Netflix представил первый тизер сериала «Ковбой Бибоп» по одноименному аниме

Вышел первый тизер сериала «Ковбой Бибоп», основанного на одноименном аниме. Дебютный ролик с заглавием «Потерянная сессия» был представлен на официальном YouTube-канале американской стриминг-платформы Netflix.

Действие шоу развернется в 2071 году. Сюжет многосерийного фильма расскажет о троице охотников за головами, которые путешествуют в космосе на межпланетном корабле «Бибоп» и разыскивают самых опасных преступников Солнечной системы, тем самым зарабатывая себе на жизнь.

Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда. Постановщиками выступили Майкл Кэтлман и Алекс Гарсиа Лопес. Премьера «Ковбоя Бибопа» состоится на стриминг-платформе 19 ноября 2021 года.

Оригинальный научно-фантастический аниме-сериал авторства японского режиссера-аниматора Синъитиро Ватанабэ выходил с 1998 по 1999 год.