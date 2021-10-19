Сьюзен Сарандон раскрыла детали разговора с Дэвидом Боуи перед его смертью

«Он снова нашел меня»: актриса Сарандон рассказала о беседе с Боуи за неделю до его смерти

Актриса Сьюзен Сарандон раскрыла детали последнего телефонного разговора с музыкантом Дэвидом Боуи за неделю до его смерти. Слова артистки передает Daily Mail.

«Мне посчастливилось сблизиться с ним прямо перед его смертью, в его последние месяцы. Он снова нашел меня. Мы общались, говорили друг другу вещи, которые должны были сказать», — призналась Сарандон.

Актриса добавила, что перед его смертью они общались по телефону, однако она не помнит содержания разговора: «У меня были проблемы со сном, и я приняла очень мощные медикаменты. И мне приснилось, что Дэвид позвонил, и у нас состоялась беседа. Позже я подумала: "Это что, правда произошло?" Я залезла в свой телефон, и оказалось, что мы общались. Но я совсем не помню, о чем. Неделю спустя он умер. Это все очень печально».

Сарандон и Боуи состояли в романтических отношениях в 1980-х после знакомства на съемочной площадке фильма «Голод» Тони Скотта. Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.