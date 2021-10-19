У белого карлика зафиксировали редкую аномалию

Астрономы Даремского университета (Англия) впервые заметили «включение» и «выключение» белого карлика — редкого явления, при котором происходит резкое увеличение и затем потеря яркости звезды. Феномен зафиксировали с помощью орбитального аппарата НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) при наблюдении за двойной системой TW Pictoris, удаленной на расстояние 1,4 тысячи световых лет от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые обнаружили, что TW Pictoris, состоящая из белого карлика и обычной звезды, резко исчезает менее чем за 30 минут. Белый карлик поглощает вещество, которое падает на него в результате аккреции, то есть перетягивания от звезды-компаньона. При этом формируется крупный диск, обеспечивающий постоянный поток материала. Это означает, что светимость белого карлика не должна значительно меняться в короткие промежутки времени. Причиной аномалии может быть реконфигурация магнитного поля звезды.

Во время реконфигурации магнитное поле вращается так быстро, что центробежный барьер останавливает постоянное попадание вещества из аккреционного диска на белый карлик, в результате чего звезда теряет свою яркость на короткое время. Вскоре оптическая светимость звезды возвращается к прежнему уровню. По словам ученых, прежде такое явление не наблюдалось у других аккрецирующих белых карликов.

