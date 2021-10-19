Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери

Дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли Захара появилась на премьере фильма «Вечные» в Лос-Анджелесе в старом платье матери. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

46-летняя знаменитость посетила мероприятие вместе с пятью детьми: 20-летним Мэддоксом, 13-летними Вивьен и Ноксом, 16-летней Захарой и 15-летней Шайло (17-летний сын Пакс не посетил событие). Актриса была одета в корсетное платье цвета хаки с открытыми плечами бренда Balmain.

Журналисты издания обратили внимание, что Захара вышла на ковровую дорожку в блестящем серебристом платье в пол бренда Elie Saab, расшитом пайетками. Известно, что Джоли надевала данный наряд на церемонию вручения премии «Оскар» в 2014 году.

Читатели Daily Mail оценили внешний вид подростка в комментариях. «Это прекрасное платье. Приятно, что она может носить наряды своей мамы», «Захара выглядит красиво! Она всегда изящно себя преподносит», «Это довольно мило. Захара вырастет потрясающей девушкой», — высказывались они.

В ноябре 2020 года жену принца Уильяма Кейт Миддлтон увидели на публике в старом наряде матери. Речь идет о синем платье длины миди с воротником и черным поясом бренда Reiss. Отмечается, что в 2010 году в этом же наряде на публике была замечена мать герцогини Кэрол Миддлтон.