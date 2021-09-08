Королева Испании появилась на публике в платье 40-летней давности

Королева Испании Летиция вышла в свет в бежевом платье, которое принадлежало ее свекрови

Королева Испании Летиция вышла в свет в платье 40-летней давности, которое ранее принадлежало ее свекрови, королеве Софии. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

48-летняя знаменитость появилась на публике вместе с супругом королем Филиппом VI, чтобы поприветствовать президента Чили в Мадриде. Летиция была одета в бежевое платье с короткими рукавами длины миди с цветочной вышивкой и расклешенной юбкой.

Образ жены короля Филиппа VI дополнили тонкий серебристый ремень, бежевые туфли-лодочки на каблуках и защитная маска. На ней также были серьги французского модного дома Chanel из белого золота с бриллиантами, стоимость которых составляет 6,8 тысячи евро (566 тысяч рублей).

Согласно материалу, королева София впервые надела описанный наряд в 1981 году во время путешествия по Италии.

В июне Летиция появилась на публике в старом наряде из масс-маркета. Ее засняли с собранными в пучок волосами в платье испанского бренда Massimo Dutti длины макси черного цвета с белым принтом. Известно, что королева Летиция уже выходила в свет в описанном платье в июле 2020 года во время рабочей поездки в Астурию вместе с мужем.