Королева Испании появилась на публике в старом платье из масс-маркета

Королева Испании Летиция появилась на публике в старой одежде из масс-маркета и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 48-летнюю знаменитость вместе с мужем королем Филиппом VI в Мадриде во время встречи супружеской пары с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и его женой Ким Чжон Сук. Политики посетили Испанскую национальную организацию слепых (ONCE), основанную в 1938 адвокатом Рамоном Суньером.

Королеву засняли с собранными в пучок волосами в платье испанского бренда Massimo Dutti длины макси черного цвета с белым принтом. Наряд с коротким рукавом оформлен небольшим разрезом в области декольте. Стоимость платья составляет 85 фунтов стерлингов (8616 рублей). Ее образ дополнили бежевые лодочки на каблуках, небольшие серьги и клатч в тон образа.

По информации издания, королева Летиция уже выходила в свет в описанном платье в июле 2020 года во время рабочей поездки в Астурию вместе с мужем. В тот день короля Филиппа VI запечатлели в классических синих брюках, рубашке розового цвета и классических туфлях.

Ранее в мае королева Испании предстала перед публикой в дешевом комбинезоне в стиле 80-х. Звезду сфотографировали на Международной туристической выставке в белом облегающем комбинезоне с оборками в области груди бренда IQ в стиле 1980-х годов. Цена наряда равна 116 фунтам стерлингов (11,7 тысячи рублей).