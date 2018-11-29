Королева надела дешевое платье на встречу с председателем КНР

Королева Испании Летисия встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань в Мадриде. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча состоялась в среду, 28 ноября. 46-летняя Летисия появилась в бледно-розовом миди-платье с цветочной вышивкой британского бренда Asos. Его стоимость на официальном сайте составляет около 120 долларов. Королева дополнила наряд шерстяным пальто, сумкой-клатчем и остроносыми туфлями в тон платью. Ее сопровождал супруг, король Испании Филипп VI.

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Жена китайского лидера надела приталенный топ и облегающую юбку до колен, а также бежевое пальто оверсайз. В качестве украшений она выбрала небольшие жемчужные серьги.

В октябре герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала с принцем Гарри в Новую Зеландию во время их первого совместного тура в качестве супругов. Журналисты обратили внимание, что на беременной принцессе было черное платье онлайн-ретейлера Asos, которое продается на его сайте по цене 35 фунтов стерлингов (менее трех тысяч рублей).

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