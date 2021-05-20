Королева Испании вышла в свет в дешевом комбинезоне в стиле 80-х

Королева Испании Летиция вышла в свет в дешевом наряде в стиле 80-х и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

48-летнюю знаменитость запечатлели вместе с мужем королем Филиппом VI, когда они направлялись на Международную туристическую выставку в конгресс-центре Ifema в Мадриде. Она появилась на публике в белом облегающем комбинезоне с оборками в области груди бренда IQ в стиле 1980-х годов. Стоимость наряда составила 116 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей). Образ королевы дополнили черные туфли на каблуках, ремень, небольшая сумка и защитная маска.

Пользователи сети оценили внешний вид Летиции в комментариях под снимками. «Она всегда выглядит сногсшибательно», «Добро пожаловать в 80-е!», «Я считаю, что комбинезон смотрится на ней прекрасно. Она всегда выглядит стильно», «Невероятно красивая женщина», «Она меня всегда приятно удивляет», — хвалили они.

В ноябре 2018 года испанская королева уже появлялась в дешевом платье на встрече с председателем КНР. Летисия тогда надела бледно-розовое платье с цветочной вышивкой британского бренда Asos стоимостью 120 долларов (8840 рублей), шерстяное пальто и остроносые туфли в тон платью.