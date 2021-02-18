Королева Испании вышла в свет в платье с высоким разрезом и восхитила фанатов

Королева-консорт Испании Летиция вышла в свет в платье с высоким разрезом на ноге и восхитила пользователей сети. Фотографии публикует издание Daily Mail.

48-летняя супруга короля Филиппа VI посетила выставку «Консепсьон Ареналь. Гуманитические страсти 1820-1839», демонстрирующую работы испанского поэта и писателя Консепсьона Ареналя Понте в Мадриде.

Королеву сфотографировали в бордовом платье длины макси с высоким воротом, длинными рукавами и высоким разрезом на левой ноге бренда Massimo Dutti. Ее образ дополнили черное пальто, лакированные туфли на каблуках с острым носом и белая защитная маска.

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Фанаты восхитились внешним видом королевы в комментариях под материалом. «Она всегда такая элегантная, настоящая леди», «Неповторимая», «Шикарная женщина», «Идеальный наряд», «Очень красивая, я восхищаюсь ей и ее стилем», — писали они.

В сентябре 2020-го королева Испании появилась на публике в платье из масс-маркета. Она посетила дворец Паласио-де-Виана в Мадриде в честь Международного дня кооперативов, основанного Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Королеву запечатлели в твидовом платье длины макси бренда Zara синего цвета и туфлях на каблуках в тон. Стоимость наряда составляет 70 фунтов стерлингов (6,9 тысячи рублей).