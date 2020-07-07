Женщина потратила больше двух миллионов рублей на наряды как у Кейт Миддлтон

Фанатка королевской семьи рассказала, сколько она тратит на наряды как у герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка Даниэль Магнесс-Веллманн (Danielle Magness-Wellmann) стала поклонницей Миддлтон после ее свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году. С тех пор женщина покупает около 15 вещей ежемесячно, чтобы максимально точно повторить образы герцогини. Всего фанатка потратила на наряды около 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей). «Я влюблена в стиль Кейт и считаю ее примером для подражания», — отметила она.

Кроме того, у Магнесс-Веллманн есть собственная швея, которая изготавливает для нее одежду, если цена фирменного наряда как у Миддлтон слишком высока. «Конечно, я не могу купить платье Givenchy, но многие вещи Кейт есть в таких масс-маркетах, как Zara, Reiss и Hobbs», — объяснила фанатка и добавила, что иногда все же приобретает дорогие изделия, «если уверена, что они прослужат ей долгие годы».

По словам героини материала, она следит за различными группами в социальных сетях, которые публикуют фото образов женщин королевской семьи с отметками брендов, чтобы купить их как можно скорее. Помимо одежды как у Миддлтон, в гардеробе американки также имеются наряды как у Меган Маркл и королевы Испании Летиции.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в платье марки Faithfull the Brand. Через несколько часов после публикации фотографий папарацци в сети поклонницы полностью раскупили такие же экземпляры на сайте бренда.

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