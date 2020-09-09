Королева Испании появилась на публике в платье из масс-маркета

Королева-консорт Испании Летиция появилась на публике в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии публикует издание Daily Mail.

Супруга короля Филиппа VI посетила с ним дворец Паласио-де-Виана в Мадриде в честь Международного дня кооперативов, основанного Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Королеву сфотографировали в твидовом платье длины макси бренда Zara синего цвета и туфлях на каблуках в тон. Стоимость наряда составляет 70 фунтов стерлингов (6900 рублей). В руках 47-летняя Летиция держит клатч. Супружеская пара также надела медицинские маски.

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Читатели издания восхитились внешним видом королевы в комментариях под материалом. «Она просто невероятно красивая», «Она просто идеальна. Настоящая королева», «Современная и стильная. Обожаю королеву, она просто лучшая!» — высказывались поклонники.

В апреле 2019 года испанскую королеву уличили в подражании Меган Маркл. Летиция вышла в свет в джинсовом платье Carolina Herrera, что было похоже на образ, в котором ранее появлялась герцогиня Сассекская. Однако платья отличались длиной и ценой. Если платье герцогини из основной коллекции, то королевы — из более дешевой линейки.