Ценности
 
Последние новости
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии
Ларри Кинг прокомментировал слухи об остановке сердца
Раскрыта еще одна причина упрощенного гражданства для жителей Донбасса
Попавшая в аварию певица МакSим обратилась к поклонникам
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам
Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»
Россияне поймали аномально большую воблу
Кремль отреагировал на первое за пять лет видео с Абу Бакром аль-Багдади
Кремль заявил об очевидности победы Зеленского
Раскрыта готовность C-500
Новости партнеров

Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл

Перейти в «Мою Ленту»
Летиция

Королева Испании Летиция прибыла с официальным визитом в Мозамбик и выбрала для этого джинсовое платье Carolina Herrera, напоминающее наряд, в котором ранее выходила в свет герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщает журнал Hello.

Меган Маркл появилась в похожем платье из той же коллекции во время одного из своих первых официальных выходов в свет в качестве супруги принца Гарри в 2018 году.

При этом отмечается, что верхняя часть наряда герцогини была скроена с запахом, а на платье Летиции присутствует ряд пуговиц. Различается и длина — платье Летиции короче. В несколько раз различается и цена: если платье герцогини из основной коллекции, то королевы — из более дешевой линейки. Наряд Летиции обойдется в 640 фунтов стерлингов (около 53,5 тысячи рублей), а платье Меган Маркл стоит 2 357 фунтов стерлингов (около 197,5 тысячи рублей).

Королева Испании дополнила платье клатчем и туфлями также из коллекции Carolina Herrera.

Это не первый раз, когда вкусы двух монарших особ совпадают. В ноябре 2018 года Летиция появилась на публике в темно-синем платье без рукавов с плиссированной юбкой, которое напоминало одно из платьев Меган Маркл, которое та надевала во время тура по Австралии.

В феврале Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская появилась на церемонии вручения премии BAFTA в длинном вечернем платье Alexander McQueen белого цвета.

Эксперты отметили, что герцогиня следует стилю своей невестки Меган Маркл, герцогини Сассекской, которая в октябре 2018 года для визита к королю Тонга (полинезийского королевства в Тихом океане) выбрала белое платье в пол бренда Theia Couture. При этом Меган дополнила свое платье черными туфлями и клатчем, а в руках Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был белый атласный клатч.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Queen Letizia takes some major styling tips from Meghan Markle in this denim dress
Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании Меган Маркл
Меган Маркл уличили в копировании стиля иностранной принцессы
Ценности
Ценности00:0529 апреля

«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»

Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
18:4929 апреля

Россияне снова стали покупать дорогие машины

13:5729 апреля

Стиль беременной Меган Маркл снова раскритиковали

16:5326 апреля

«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х

Ценности00:0116 апреля
Иван Ургант

«Мир катится к чертовой бабушке»

Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
19:0626 апреля

Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро

19:2523 апреля

Историю Pirelli уместили в 20-минутном сериале

12:1826 апреля

Россияне пересели на премиальные машины

ЦенностиПартнерский материал

На страже планеты

Земля в опасности. Эти люди объединились, чтобы всех спасти
15:5226 апреля

Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту

06:3028 апреля

Модель умерла после падения на подиуме

12:4526 апреля

Продавец визитки Путина рассказал ее историю

Россия
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Кремль отреагировал на первое за пять лет видео с Абу Бакром аль-Багдади
Кремль заявил об очевидности победы Зеленского
На российском судне «Василий Головнин» умерли два моряка
Ко Дню Победы российское общежитие украсили фотографиями солдат вермахта
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400
Сильвио Берлускони попал в больницу
«Русские должны оттуда убраться»
 
Император Японии отрекся от престола
Опубликована статистика вранья Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Порошенко предостерег Зеленского от вставания на колени
Команда Зеленского заявила о готовности отвечать на агрессию неожиданно
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
На Украине признали колоссальную нехватку денег на армию
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Порошенко призвал не давать россиянам «святого украинского гражданства»
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Третий крупнейший
«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам
Основатель Xiaomi поспорил на 150 миллионов долларов и проиграл
В UTair прокомментировали риск прекращения полетов
«Грязная» нефть из России парализовала поставки на несколько месяцев
В России появились новые профессии
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Капитан сел за махинации с атомной подводной лодкой и кораблями Северного флота
Массовая драка в московском ресторане переросла в перестрелку
В «Роскосмосе» выявили хищения на 500 миллионов рублей
Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Раскрыта готовность C-500
Предсказано замедление глобальной катастрофы
Полное излечение от рака признали невозможным
Все материалы
Спорт
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
Бразильские власти взялись за имущество Неймара
Федору Емельяненко посоветовали провести последний бой и уйти
Футболист «Спартака» признал сезон упущенным
Обессиленная британка доползла до финиша марафона и день спустя пришла на работу
Российская пара фигуристов переберется в США
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Все материалы
Культура
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Звезды «Игры престолов» ответили на глупые вопросы фанатов
Попавшая в аварию певица МакSим обратилась к поклонникам
Умер режиссер «Двойного форсажа»
Демонстрацию гея в новых «Мстителях» сочли бессмысленной
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети
Незадачливый ухажер выдал набор фактов о себе и рассмешил пользователей сети
Губы блогерши посинели из-за неудачной косметологической операции
Ведущий без спроса поцеловал женщину в эфире и разгневал зрителей и Шарлиз Терон
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Россияне снова стали покупать дорогие машины
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
Сотрудники авиакомпании не пустили на борт подростка с аутизмом
Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах
У Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Россияне поймали аномально большую воблу
Голодный крокодил убил пастуха
Грузовик рассыпал по проезжей части десятки тысяч долларов
В США два миллиона долларов остались без хозяина
Все материалы
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette
Появились первые подробности о новом Mercedes-Benz GLS для России
Машины Jaguar Land Rover научатся зарабатывать криптовалюту
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Россияне бросились скупать загородное жилье
Раскрыты данные о самой дорогой съемной квартире Москвы
Названы регионы России с самыми недобросовестными ипотечниками
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Все материалы