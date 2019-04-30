Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл

Королева Испании Летиция прибыла с официальным визитом в Мозамбик и выбрала для этого джинсовое платье Carolina Herrera, напоминающее наряд, в котором ранее выходила в свет герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщает журнал Hello.

Меган Маркл появилась в похожем платье из той же коллекции во время одного из своих первых официальных выходов в свет в качестве супруги принца Гарри в 2018 году.

При этом отмечается, что верхняя часть наряда герцогини была скроена с запахом, а на платье Летиции присутствует ряд пуговиц. Различается и длина — платье Летиции короче. В несколько раз различается и цена: если платье герцогини из основной коллекции, то королевы — из более дешевой линейки. Наряд Летиции обойдется в 640 фунтов стерлингов (около 53,5 тысячи рублей), а платье Меган Маркл стоит 2 357 фунтов стерлингов (около 197,5 тысячи рублей).

Королева Испании дополнила платье клатчем и туфлями также из коллекции Carolina Herrera.

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Это не первый раз, когда вкусы двух монарших особ совпадают. В ноябре 2018 года Летиция появилась на публике в темно-синем платье без рукавов с плиссированной юбкой, которое напоминало одно из платьев Меган Маркл, которое та надевала во время тура по Австралии.

В феврале Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Меган Маркл. Герцогиня Кембриджская появилась на церемонии вручения премии BAFTA в длинном вечернем платье Alexander McQueen белого цвета.

Эксперты отметили, что герцогиня следует стилю своей невестки Меган Маркл, герцогини Сассекской, которая в октябре 2018 года для визита к королю Тонга (полинезийского королевства в Тихом океане) выбрала белое платье в пол бренда Theia Couture. При этом Меган дополнила свое платье черными туфлями и клатчем, а в руках Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был белый атласный клатч.

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