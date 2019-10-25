Меган Маркл скопировала наряд испанской королевы

Жена принца Гарри Меган Маркл скопировала наряд королевы Испании Летиции во время саммита One Young World в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя герцогиня Сассекская прибыла на посвященную гендерному равенству дискуссию в бордовой кожаной юбке немецкого бренда Hugo Boss, джемпере с v-образным декольте в тон и малиновых туфлях-лодочках.

Фото: Jeremy Selwyn / Pool / Shutterstock / REX

Журналисты издания заметили, что в такой же юбке королева Летиция появилась в Южной Корее днем ранее, 24 октября.

На мероприятии Маркл сопровождал ее муж. Ранее сообщалось, что в тот день супруги приехали в Виндзорский замке на немецком электромобиле Audi E-Tron — главном конкуренте Jaguar I-Pace, на котором ездят все остальные члены королевской семьи.

В апреле СМИ заподозрили королеву Летицию в подражании Меган Маркл. Тогда для официального визита в Мозамбик она выбрала джинсовое платье Carolina Herrera, напоминающее наряд, в котором до нее выходила в свет герцогиня Сассекская.

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