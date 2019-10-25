Принц Гарри пошел против семьи в выборе автомобиля

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Герцог Сассекский Гарри приехал на мероприятие в Виндзорском замке на немецком электромобиле Audi E-Tron — главном конкуренте Jaguar I-Pace, на котором ездят остальные члены его семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

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Гарри не первый член королевской семьи, который появляется на публике на электромобиле, однако прежде это всегда были машины британского производства. В сентябре 2018 года Daily Mail сообщило, что принц Уэльский Чарльз приобрел в качестве официального автомобиля Jaguar I-Pace. В июне 2019-го такой же электромобиль был куплен для герцогини Кембриджской Кэтрин.

В апреле 2019 года тогдашний посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич прибыл на открытие предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье на машине BMW — главной марки-конкурента Mercedes. На кадрах видно, что делегация немецкого посольства выходит из припаркованной у входа машины представительского класса BMW 7 Series.

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